Італія

Захисник поділився очікуваннями від матчу проти Іспанії.

Капітан Ювентуса та збірної Італії Леонардо Бонуччі наполягав на тому, що гравці національної збірної хочуть "повернутися до розваг і ентузіазму" для вболівальників перед півфінальним матчем Ліги націй проти Іспанії у четвер.

36-річний гравець в інтерв’ю Sky Sports у середу ввечері визнав, що, хоча Ліга націй є відносно "новим" змаганням, воно все ще надзвичайно важливе, і Італія хоче його виграти.

Впливовий центральний захисник також зазначив, що в Італії є здоровий баланс досвідчених переможців і новий вибір талановитої молоді, що, на його думку, може бути лише позитивним кроком вперед.

"З нашого боку є усвідомлення того, що, випустивши гравців, яких ми бачили на Євро, ми могли б привезти додому новий, але дуже важливий трофей", — сказав Бонуччі напередодні півфіналу проти Іспанії.

"Нам як групі добре, ми познайомилися з іншими на Сардинії, і було приємно провести ці чотири-п’ять днів разом.

Тоді хлопці з Інтера прибули в Коверчано, явно розчаровані, але готові йти лише вперед. Вони є частиною цієї величезної групи, яка хоче повернутися до розваг і ентузіазму для італійців".

Представляючи італійських юнаків, Бонуччі сказав, що дні, які команда провела разом на тренуваннях, були надзвичайно важливими.

Він пояснив: "Дні, які ми провели разом на Сардинії, допомогли нам возз’єднати групу та залучити нових молодих гравців. Важливо, щоб усі частини головоломки були розміщені правильно, щоб 23 гравці грали як один і забрали додому трофей".

Потім, говорячи про себе, Бонуччі заявив, що він повністю готовий до матчу в четвер увечері, додавши: "Я доступний для тренера, я не буду сам керувати поєдинком. Тренер вирішить, коли і чи пускати мене на гру, лише після цього ми підемо у відпустку".

Нарешті, Бонуччі запитали про недавній жарт колишнього капітана й чемпіона світу Фабіо Каннаваро, який жартома сказав, що Бонуччі "вже пішов на пенсію, але він ще не знає про це".

"Я не погоджуюся з жартом Каннаваро. У мене були травми та деякі речі поза полем, які мені не допомогли, але я почуваюся краще, ніж кілька місяців тому. У мене ще рік контракту, давайте насолоджуватися цими двома іграми", – відповів він.

Матч проти Іспанії розпочнеться о 21:45.