Італія

Футболіст може змінити клуб.

Челсі повинен продати нападника Крістіана Пулішича цього літа, і Мілан вже виявив інтерес, але Ювентус може розглянути можливість обміну з Душаном Влаховичем.

Контракт 24-річного футболіста діє лише до червня 2024 року, тому його або продадуть протягом наступних кількох місяців, або він ризикує залишити клуб у якості вільного агента наступного сезону.

Враховуючи, що Челсі витратив 64 мільйони євро, щоб підписати його з Боруссії Дортмунд у 2019 році, це було б величезною втратою.

Цінник також різко впав після того, як цього сезону гравець забив лише один гол у 30 змаганнях за клуб.

Зірку USMNT вже пов'язували з переходом в контексті нового власника клубу Джеррі Кардинале в Мілан з маркетингових і технічних причин.

Тепер Calciomercato.com стверджує, що Ювентус також розглядає Пулішича як потенційного новачка, особливо як додаткову вагу, якщо Челсі повністю займеться Влаховичем.

Бажана ціна за Влаховича становить близько 80 мільйонів євро, тому Крістіан може бути способом знизити цю суму.