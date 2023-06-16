Італія

Клуби хочуть підписати його.

Рома все ще сподівається продати Матіаса Вінью в Борнмут, а Карлеса Переса — в Сельту, але обидва клуби намагаються отримати знижки на узгоджені суми.

Уругвайський гравець Вінья приєднався до клубу Прем'єр-ліги Борнмут у січні з опцією на викуп за 15 мільйонів євро, який не був використаний.

Тим не менш, повідомляється, що команда намагатиметься домовитися про кращу угоду і все ще хочуть зробити його перехід постійним після двох голів у 12 матчах Прем'єр-ліги.

Що стосується Переса, то минулого літа його орендували в Сельти з правом викупу за 10 мільйонів євро.

Сьогодні Mundo Deportivo стверджує, що іспанська сторона запропонувала вдвічі менше за 5 мільйонів євро, що було відхилено директорами Роми.

Вони були б готові досягти угоди приблизно за 8 мільйонів євро після кампанії, в якій він забив п’ять голів і зробив шість асистів у 38 іграх.

Незважаючи на це, дана суме вийде сумнівною, оскільки Рома заплатила 14 мільйонів євро за підписання півзахисника з Барселони в 2020 році.