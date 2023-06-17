Італія

Юнак є вихованцем принципового суперника туринського клубу.

Італійський центральний півзахисник Чезаре Касадеї тільки починає робити свої перші кроки в "дорослому" футболі, проте вже відчуває зацікавленість збоку багатьох клубів.

Станом на сьогодні, 20-річний виконавець є частиною молодіжної команди лондонського Челсі, куди перейшов ще в 2020 році на тлі виступів за юнацький колективи міланського Інтера.

Останні пів року гравець провів у оренді в складі Редінга, де й здобував перший досвід у складі основної команди, провівши 15 матчів та забивши один гол.

Тим часом на наступний футбольний рік Касадеї знову може повернутись на батьківщину, оскільки, як повідомляє італійська преса, ним зацікавився туринський Ювентус.

"Бьянконері" найближчим часом мають зробити пропозицію щодо оренди гравця Челсі.