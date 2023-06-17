Італія

Захиснику Лестера точно нічого робити в Чемпіоншипі.

За підсумками цього сезону кризовий англійській Лестер залишив склад учасників Прем’єр-ліги та наступного футбольного року розпочне виступи вже серед команд Чемпіоншипу.

Оскільки останнім часом проєкт "лисиць" не відзначався стабільністю, їхні провідні виконавці навряд чи й надалі залишатимуться в розташуванні клубу.

Зокрема, бельгійський захисник Тімоті Кастань, як повідомляє італійська преса, отримав пропозицію щодо трансферу до туринського Ювентуса.

При цьому на 27-річного гравця Лестер виставляє доволі помірний цінник — усього 15 млн євро, тоді як головний тренер "Старої Синьйори" Массімілано Аллегрі вже дав згоду на здійснення цього придбання.

У цьому сезоні Кастань відіграв 42 матчі, забивши два голи та віддавши чотири гольові передачі.