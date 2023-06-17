Захисник Мілана може перебратись в АПЛ або ла Лігу.
Тео Ернандес, getty images
17 червня 2023, 12:21
Захисник Мілана Тео Ернандес привернув увагу ряду топових клубів, серед яких є представники АПЛ та Ла Ліги.
Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, на французького футболіста претендує Манчестер Юнайтед.
За інформацією ж Corriere della Sera, Тео Ернандес також цікавить Манчестер Сіті та грандів іспанського футболу.
Захисник в цьому сезоні провів 45 матчів на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що тренер Мілана Піолі дзвонив Тюраму щодо потенційного літнього трансферу.