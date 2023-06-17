Італія

Захисник Мілана може перебратись в АПЛ або ла Лігу.

Захисник Мілана Тео Ернандес привернув увагу ряду топових клубів, серед яких є представники АПЛ та Ла Ліги.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, на французького футболіста претендує Манчестер Юнайтед.

За інформацією ж Corriere della Sera, Тео Ернандес також цікавить Манчестер Сіті та грандів іспанського футболу.

Захисник в цьому сезоні провів 45 матчів на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що тренер Мілана Піолі дзвонив Тюраму щодо потенційного літнього трансферу.