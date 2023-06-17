Італія

Француз прокоментував сезон в Ювентусі.

Поль Погба був чесним, коли згадував про свій невдалий перший рік у Ювентусі, обговорюючи труднощі, пов’язані з різними травмами.

30-річний французький півзахисник прибув доволі гучно минулого літа, але незабаром усе пішло не так. Він отримав травму коліна під час передсезонного туру в Сполучених Штатах і спочатку обрав консервативне лікування, не бажаючи ризикувати пропускати чемпіонат світу.

Це відбулося незважаючи на вказівки різних лікарів, і цей крок мав зворотний ефект, коли травма загострилася. Погба переніс операцію на початку вересня і не повернувся до строю до завершення лютого.

Після кількох епізодичних появ Погба отримав травму м'яза після виконання штрафного на тренуванні, травму, яка змусила його залишитися поза виступами майже на місяць. Після того, як він нарешті повернувся в травні, він продемонстрував короткі спалахи свого блиску, перш ніж його сезон завершився достроково через проблему з підколінним сухожиллям.

У розмові з Views через Calciomercato.com Погба згадав про свій перший рік у Ювентусі.

"Травми, які прийшли цього року, пов’язані з психічними проблемами. Жоден сезон не випробовував мене так сильно, як цей.

Моєю найважливішою перемогою буде раз і назавжди подолати ці позаспортивні перешкоди" — сказав француз.