Італія

Тренер команди поділився думкою щодо представника Апеннін.

Роберто Манчіні пояснив брак молоді в його нинішній збірній Італії та я на майбутній матч Ліги націй з Нідерландами.

Скуадра адзурра зазнала прикрої поразки від Іспанії з рахунком 1:2 у півфіналі Ліги націй, відправивши їх до матчу за третє місце. Це був ще один невтішний вечір для Італії, і він мало розвіяв сумніви щодо майбутнього Манчіні за кермом.

Зараз багато італійських вболівальників очікують збільшення використання молоді напередодні Євро-2024, готової створити нове покоління, але збірна, яка програла Іспанії, не надихнула вболівальників.

Виступаючи на прес-конференції, Манчіні спочатку пожартував про призначення Наполі Руді Гарсії та програш «скуадри адзурри» Іспанії.

«На щастя, «Наполі» отримав тренера, інакше... Мені було шкода програшу, ми могли виграти і вийти у фінал. Все інше не має значення».

Він підтвердив, що Матео Ретегі вийде у стартовому складі проти Нідерландів.

«Так, точно завтра. Була запланована гра на одного, гравці втомилися, не на 100%. У ці дні ми працювали, ми намагалися відновитися… це важлива гра, ми намагаємося виграти, навіть якщо на кону не стоїть перше місце».

Наставника Італії запитали, чи планується щось нове для збірної.

"Цей відбірковий етап Ліги націй грали з молодими гравцями, яких ви, можливо, навіть не знали.

Проект уже стартував. Був чемпіонат світу до 20 років, до 21 року.. У нас був Бастоні, який захворів за день до старту, у нас були деякі проблеми".

Манчіні також обговорив матч проти Нідерландів для Sky Sports Italia.

"Новий шлях уже почався, тому що дійти до фінальної фази Ліги націй з групою молодих гравців нелегко. Потім були змагання до 20 і до 21 року, і нам довелося залишити деяких молодих команд у молодіжній команді.

У нас був чудовий пробіг, а потім був чемпіонат світу, який був єдиним мінусом. Ми вдруге вийшли у фінальну фазу Ліги націй, де грають найкращі команди.

Я тренер національної збірної, і я щасливий, незважаючи ні на що. Лише потім приходить усвідомлення, що я шкодую про поразку".

Італія зіграє з Нідерландами у Де Гролс у Енсхеде.