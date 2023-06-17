Італія

Гравець прокоментував виступи команди.

Джакомо Распадорі поміркував про наступні матчі національної збірної Італії та їхній шлях напередодні матчу Ліги націй з Нідерландами.

Скуадра адзурра дуже болісно програла Іспанії у півфіналі Ліги націй, поступившись з рахунком 1:2 після пізнього голу Хоселу. Тепер команда Роберто Манчіні змагатиметься з Нідерландами в матчі за третє місце.

Майбутнє Манчіні на чолі національної збірної Італії стає все більш сумнівним після того, як команда не змогла відібратися на чемпіонат світу 2022 року, а поразка від Іспанії мало заспокоїла ситуація.

У розмові з Sky Sports Italia Распадорі спершу торкнувся наступних матчів "скуадри адзурри".

"Ми можемо і повинні забезпечити послідовність переможного циклу з деякими розчаруваннями.. Талант є, бажання брати участь є, ми повинні зробити все можливе в клубах, щоб якнайкраще проявити себе в національній збірній".

Його запитали, що ця збірна Італії залишає у спадок.

"Я пережив два протилежні моменти: на піку щастя від чемпіонату Європи та розчарування від того, що не поїхав на чемпіонат світу.

Між тим є великий досвід, багато зіграних матчів, позитивних і негативних ситуацій, з яких можна повчитися.

У команді є чудові люди, для нас, молодших гравців, вони є фігурами, цінності, які ми несемо з собою".

Форвард Наполі розповів про те, як це — представляти Італію.

"Я вважаю, що це найбільша мрія в дитинстві – одягнути футболку національної збірної. Ти намагаєшся насолоджуватися цим якомога краще, даруючи радість закоханим у футбол".

Пізніше на прес-конференції Распадорі розповів, де йому подобається грати на полі.

"За своєю природою я відчуваю себе центрфорвардом, тому віддаю перевагу грати на цій ділянці поля. Потім адаптуюся до різних амплуа, але в центральній частині мені комфортніше. У мене немає проблем це сказати, навіть якщо Манчіні поруч зі мною" — підсумував гравець.