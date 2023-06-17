Італія

Японець може опинитися у Італії.

Мілан готується прийняти Даїчі Камаду на вільний трансфер і організував звичайні медичні огляди перед трансфером, повідомляє подробиці.

26-річний японський півзахисник готовий залишити Айнтрахт у кінці цього місяця, коли завершиться його контракт. Він справив враження під час свого перебування в Німеччині, забивши 40 голів і віддавши 33 результативні передачі в 179 іграх у всіх змаганнях.

Тактично гнучкий гравець, Камада може грати як атакуючий плеймейкер, так і центральний півзахисник, а також лівий вінгер, коли потрібно, щоб команда Стефано Піолі більше можливостей у виборі складу.

Як повідомляє TMW, міланський дует Джорджіо Фурлані та Джеффрі Монкада наполегливо працювали над уточненням деталей безкоштовного переходу Камади до Мілана та готові вітати японського півзахисника.

Пізніше цього місяця 26-річний гравець відправиться до столиці Ломбардії, щоб пройти медичне обстеження, перш ніж підписати чотирирічний контракт на 3 мільйони євро за сезон.