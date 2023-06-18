Італія

Керманич "вовків" зв'язався з італійським хавбеком, щоб обговорити його можливий перехід.

Рома хоче спробувати підписати центрального півзахисника збірної Італії Марко Верратті, який виступає за Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє Corriere della Serra, у послугах 30-річного італійця особисто зацікавлений головний тренер "вовків" Жозе Моурінью, який бажає запросити хавбека влітку до своєї команди.

Зазначається, що португальський фахівець уже встиг зв'язатися з Верратті, щоб обговорити можливий перехід. Марко ще раніше замислювався про зміну клубу через своє невдоволення поведінкою фанів ПСЖ.

Проте команда італійської Серії А може дозволити собі лише оренду Верратті, однак це не повинно стати проблемою через особисті хороші стосунки власників обох клубів. Головна перешкода для Рома — це розмір зарплати італійського півзахисника у ПСЖ.