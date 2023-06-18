Італія

Обидві команди хочуть підписати француза.

Мілан та ПСЖ мають намір підписати Маркуса Тюрама, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, міланський клуб пропонує французу контракт на чотири роки із заробітною платою 4,5 мільйона євро за сезон. Також йому обіцяють місце у стартовому складі.

ПСЖ пропонує вигідніший контракт, але футболіст ризикує залишатися на лаві для запасних.

Зазначимо, що також інтерес до Тюраму виявляє Лейпциг. 25-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента — його контракт із Боруссією Менхенгладбах завершився.

Минулого сезону Тюрам провів 30 матчів у Бундеслізі, забивши 13 голів.