Італія

31-річний футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.

Роберто Фірміно знаходиться у сфері інтересів Ювентуса, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, 31-річний футболіст міг перейти до складу туринської команди ще рік тому, але тоді його не відпустив Юрген Клопп.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі схвалив кандидатуру Фірміно. Бразилець 30 червня стане вільним агентом – його контракт із Ліверпулем закінчується.

Минулого сезону Фірміно забив 11 голів і зробив 4 асистів у 25 матчах АПЛ.