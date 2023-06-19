Італія

Гравець розглядає варіант із продовженням своєї кар'єри.

Захисник Челсі Трево Чалоба не виключає перехід до Серії А: "Ліга розвивається, я все ще гравець Челсі, але ніколи не знаєш".

За гравцем збірної Англії стежать Інтер і Мілан, і вважається, що він є одним з гравців, яких Челсі готовий продати під час літнього трансферного вікна.

23-річний хлопець зараз перебуває в Італії на Міланському тижні моди та обговорив свої плани з Sky Sport Italia. Чалобу запитали, чи розглядатиме він можливість переходу в Серію А, коли завершиться його час на Стемфорд Брідж.

"Я не знаю, що чекає мене в майбутньому. Я також грав у Франції, в Англії, і ви ніколи не знаєте, що буде далі. Італія — гарна країна", — відповів він.

"Коли ви граєте в новому місці, це щось таке для гравця, щоб відчути новий рівень на собі. Італія також дуже красива. Очевидно, я все ще гравець Челсі, але ніколи не знаєш. Мені подобається тут, в Італії, хороша погода, добрі люди, хороша їжа, я насолоджуюся своїм часом тут".

Поточна угода 23-річного футболіста на Стемфорд Брідж завершується в червні 2028 року. Він підписав контракт із "синіми" в листопаді минулого року, але з тих пір команда змінила трьох тренерів: Бруно Салтора, Френка Лемпарда та Маурісіо Почеттіно.