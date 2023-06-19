Італія

Гравець залишається у Римі.

Півзахисник Роми Браян Крістанте продовжив контракт до червня 2027 року.

Джаллороссі підтвердили нову угоду Крістанте офіційною заявою.

"Рома рада повідомити, що Браян Крістанте погодив умови нового контракту до 30 червня 2027 року", — сказав клуб.

"Рома стала моєю другою сім'єю", — сказав гравець збірної Італії офіційному сайту клубу.

"Я хотів підписати новий контракт, і тепер я дуже щасливий, що це зроблено. Я хотів би подякувати власникам і клубу за це продовження. Я тут уже кілька років і мав честь на власні очі спостерігати за прогресом команди та клубу.

Я продовжуватиму віддавати все від себе за кольори команди і за наших вболівальників – вони дуже вимогливі, але віддають більше любовы, ніж просять" — підсумував гравець.

Директор «Роми» Тьяго Пінто також прокоментував продовження контракту з Крістанте: «Ми дуже раді, що можемо оголосити про продовження контракту. Крістанте покращувався з кожним роком і цілком заслужив усе, чого він досяг, включаючи трофеї, які він виграв з Італією та Ромою", — сказав португалець.

«Браян завжди ставив найкращі інтереси «Роми» понад усе й представляє багато ключових цінностей, які ми хочемо передати нашим молодим гравцям, наприклад професіоналізм і мужність».