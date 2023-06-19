Італія

Гравець залишиться в клубі.

Як повідомляється, Інтер активував опцію викупу за 4 мільйони євро, пов'язану з орендою Франческо Ачербі, не отримавши знижки від Лаціо.

Перебування 35-річного італійця в Римі завершилося досить гостро минулого року після розриву відносин із фанатами клубу, що змусило його піти. Він приєднався до Сімоне Індзагі в Інтері, підписавши угоду про оренду з можливістю викупу.

Незважаючи на початкові сумніви, Ачербі добре провів свій перший сезон з Інтером і допоміг втримати зіркового форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда у фіналі Ліги чемпіонів, чудово рекламуючи свої здібності.

Як повідомляє Calciomercato.com, Інтер сподівався отримати знижку на гонорар у 4 мільйони євро, попередньо узгоджений з Лаціо, але їхні зусилля були марними, тому їм залишилося прийняти рішення.

"Нерадзуррі" не хотіли затягувати трансфер, тому використали частину 5 мільйонів євро, виручених від продажу Лоренцо Піроли в Салернітану, активувавши опцію придбання Ачербі. Контракт 35-річного гравця з клубом діє до червня 2025 року.