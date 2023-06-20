Італія

Сергей може змінити клуб цього літа.

Сергей Мілінкович-Савич може змінити команду цього літа, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, Лаціо вимагатиме за свого футболіста близько 40 мільйонів євро. 28-річний півзахисник привернув увагу з боку Ювентуса та Інтера. Тим не менш, на даний момент немає конкретної пропозиції щодо серба.

Нагадаємо, що Мілінкович-Савич виступає за Лаціо з 2015 року.

У сезоні-2022/23 він провів 36 матчів за Лаціо в Серії А: на його рахунку 9 голів та 8 асистів.