Італія

Форвард непогано виступає у клубі.

Ніколо Дзаньоло пов'язують з Фіорентиною, Ювентусом, Міланом та іншими, але наполягає, що він не поспішає залишати Галатасарай. "Я щасливий у Туреччині, подивимося, що станеться на трансферному ринку".

Італійський гравець переїхав до Стамбула в лютому з Роми після того, і він відхилив більш вигідну пропозицію від Борнмута.

"Я щасливий у Туреччині, подивимося, що станеться на трансферному ринку", — сказав Заніоло TV Play.

Він отримав свій перший виклик до збірної Італії після переходу з Галатасарая та зіграв у фінальних матчах Ліги націй проти Іспанії та Нідерландів.

"Я всім завдячую Роберто Манчіні, він дзвонив мені ще до того, як я хоч раз виступив у Серії А. Я можу лише подякувати йому за віру, яку він завжди в мене вкладав. Ніколи не знаєш, що може статися у футболі, але я був би радий, якби одного разу він став моїм тренером і на клубному рівні".

У липні йому виповнюється 24 роки, і він провів 12 матчів за збірну Італії, забив два голи.