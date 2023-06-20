Італія

Клуб не хоче відпускати гравця зі Стадіо Олімпіко.

Лаціо готовий запропонувати Луїсу Альберто значне підвищення зарплати, щоб переконати його проігнорувати пропозицію Аль-Духаїля.

Протягом попередніх кількох днів надходили повідомлення про величезний контракт на суму приблизно 8 мільйонів євро на сезон як пропозицію від команди Катар Старс Лігі.

Вони також передадуть "Бьянкочелесті" трансферну суму в розмірі 15 мільйонів євро за 30-річного гравця, хоча в рамках його початкового переходу з Ліверпуля клуб Прем'єр-ліги мав би отримати 30 відсотків.

Це приваблива ідея, але після кваліфікації Ліги чемпіонів Лаціо прагне втримати іспанського півзахисника.

За даними Sky Sport Italia та Radiosei, президент Клаудіо Лотіто готовий дати Луїсу Альберто контракт на суму 4 мільйони євро на сезон плюс бонуси, який діятиме до червня 2027 року.

Це значне збільшення порівняно з нинішніми 3 мільйонами євро за сезон, але все ще лише половина того, що пропонує катарська команда.