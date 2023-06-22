Француз може переїхати у Ломбардію.
Маркус Тюрам - Getty Images
22 червня 2023, 00:35
Мілан хоче підписати Маркуса Тюрама цього літа та готує йому покращену пропозицію щодо контракту — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зараз Мілан старається щодо підписання угоди з Маркусом Тюрамом.
Цього тижня пропозицію було вдосконалено, і перемовини відбудуться найближчими годинами.
ПСЖ і РБ Лейпциг залишаються в гонці за гравця, але Мілан хоче прискоритися щодо підписання гравця, який забив 16 голів у сезоні Бундесліги, якнайшвидше.