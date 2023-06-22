Італія

Клуб із Бергамо шукає різнопланового гравця на фланг.

Професійна кар’єра нідерландського лівого захисника Мітчелла Баккера стрімко пішла вгору в момент його переходу в якості вільного агента з амстердамського Аякса до французького Парі Сен-Жермен у 2019 році.

Однак закріпитись у Лізі 1 у 23-річного виконавця так і не вийшло, тому вже за два роки його було продано леверкузенському Баєру за 7 млн євро.

У Німеччині нідерландський футболіст почав виступати на якісно новому рівні, тож чергове трансферне вікно для нього супроводжуватиметься чутками про потенційний перехід до іншого клубу.

Бергамаська Аталанта, згідно з повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, зацікавлена в послугах Баккера та вже надіслала своїх представників до табору "фармацевтів" задля з’ясування деталей можливого трансферу.

У цьому сезоні Баккер відіграв 40 матчів, забивши чотири голи та віддавши дві гольові передачі.