Італія

Віковий виконавець може не продовжити контракт із клубом.

Італійський центральний захисник Даніло Д’Амброзіо вже дев’ятий рік виступає в складі міланського Інтера, тоді як ще наприкінці минулого сезону чутки в пресі активно пов’язували його з можливим відходом із табору "змій".

Однак тоді 34-річний виконавець усе ж таки вирішив залишитись у розташуванні "нерадзуррі" ще на один рік.

Судячи з повідомлень місцевих журналістів, після сезону без стабільного місця в стартовому складі фіналістів Ліги чемпіонів УЄФА та володарів Кубку й Суперкубку Італії, на подібне рішення від досвідченого гравця цього разу очікувати не доводиться.

Чинний контракт Д’Амброзіо добігає до завершення вже за кілька днів, тоді як сторони наразі жодним чином не домовились щодо його продовження.

Даніло в цьому сезоні відіграв 24 матчі (1063 хвилини), зробивши дві гольові передачі.