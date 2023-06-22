Італія

Бергамаски активно взялись за розбудову власної оборони.

За підсумками цього сезону бергамаська Аталанта здобула право на участь у наступному розіграші єврокубків. Щоправда, цього разу це буде Ліга Європи, а не Ліга чемпіонів УЄФА.

Утім, на завдання "Богині" на трансферному ринку цього літа цей факт не дуже-то й має вплив — потрібно підсилювати власну лінію захисту, адже серед майбутніх міжнародних бійців від Італії саме в "оробічі" була найгірша оборона — 48 пропущених м’ячів.

Збирається це робити команда Джан П’єро Гасперіні за рахунок підписання, зокрема, шведського центрального захисника Верони Ісака Гіна, який разом із "мастифами" врятувався від вильоту з Серії A в останній момент.

24-річний виконавець у Італії відіграв лише свій перший сезон, тоді як до цього його придбали в Юргордена за 3,2 млн євро.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, уже відбулось кілька раундів перемовин поміж клубами, але остаточну суму Аталанта та Верона ще мають узгодити найближчими днями.

У цьому сезоні Гін зіграв 39 матчів, забивши один гол.