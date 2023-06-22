Італія

"Нерадзурі" знадобиться голкіпер, якщо вони продадуть Андре Онана.

Інтер виявляє інтерес до Яна Зоммера та Георгія Мамардашвілі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "нерадзурі" намагатимуться купити одного з вищезгаданих голкіперів, якщо клуб покине Андре Онана. Інтерес до камерунца виявляють Челсі та Манчестер Юнайтед.

Грузинський голкіпер оцінюється в 25 мільйонів євро, а щодо швейцарця — Інтер може його як купити, так і спробувати взяти в оренду.

У сезоні-2022/23 Зоммер провів 29 матчів у чемпіонаті Німеччини: на його рахунку 10 сухих матчів. Мамардашвілі відіграв 38 ігор та 7 разів зберіг ворота без пропущених голів.