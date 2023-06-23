Італія

Забитий м'яч у виконанні грузинського вінгера Наполі у ворота Аталанти визнано найкращим у чемпіонаті Італії.

Хвіча Кварацхелія у матчі з Аталантою, getty images

Хвіча Кварацхелія у матчі з Аталантою, getty images

Наполі став чемпіоном італійської Серії А за підсумками сезону-2022/23, проте досягнення неаполітанців на цьому не обмежилися, зокрема, в індивідуальному плані.

Як повідомляє прес-служба турніру, автором найкращого гола цього розіграшу чемпіонату Італії став молодий вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія.

Особливої уваги заслужив забитий м'яч 22-річного грузина в рамках 26-го туру Серії А проти Аталанти (2:0), коли Хвіча отримав передачу від Віктора Осімгена, а потім на індивідуальній майстерності "розскачав" захисників бергамасків і точним ударом відправив м'яч у сітку. воріт.

Відео кращого гола Серії А у сезоні-2022/23, автором якого став Хвіча Кварацхелія:

У минулому сезоні Хвіча Кварацхелія провів за Наполі 34 поєдинки у рамках Серії А, у яких він забив 12 голів та віддав 13 результативних передач. Також на рахунку грузина 2 забитих м'ячі та 4 асисти у 9 матчах Ліги чемпіонів.