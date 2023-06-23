Італія

Клуб може підписати когось з гравців і можливо це буде представник Уругваю.

Лаціо шукає досвідченого півзахисника для команди, і хоча Мауріціо Саррі хотів би возз'єднатися з Жоржиньо, Лукас Торрейра міг би бути більш доступним варіантом.

"Б'янкочелесті" кваліфікувалися до Ліги чемпіонів після другого місця в Серії А, тому потрібно підсилити команду, щоб дати Саррі більше альтернатив для ротації з насиченим графіком.

Згідно з Corriere dello Sport, Жоржиньо розглядається як потенційний гравець, але спочатку потрібно вирішити кілька проблем.

Арсенал щойно купив італо-бразильця в січні за 11 мільйонів євро, щоб отримати його з Челсі, куди він пішов у 2018 році, щоб слідувати за своїм тренером з Наполі Мауріціо.

Повідомляється, що йому також доведеться вдвічі скоротити свою нинішню зарплату в 6,5 мільйона євро за сезон, щоб зробити її доступною навіть на правах оренди за Лаціо.

Замість цього вони схиляються до Торрейри, ще одного знайомого гравця з Серії А за періодом, проведеним у Пескарі, Сампдорії та Фіорентині.

Минулого літа Арсенал продав уругвайського гравця Галатасараю за 6 мільйонів євро і є турецький клуб готовий продати футболіста приблизно за ті самі кошти.