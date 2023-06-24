Італія

Римський клуб ретельно рахує власні кошти.

Англійський Лідс за підсумками цього сезону залишив склад учасників Прем’єр-ліги, посівши підсумкове передостаннє місце в турнірній таблиці.

Цей фактор суттєво зашкодив репутації "павичів" на трансферному ринку, тож наразі їм складно втримати в себе в складі навіть тих футболістів, які повертають з оренди в інших клубах.

Така історія відбулась і з іспанським центральним захисником Дієго Льоренте, який останній рік провів у італійській Ромі, яка за підсумком короткострокової угоди мала можливість викупити його контракт.

Однак 18 млн євро за 29-річного виконавця в столиці Італії вважали завеликими грошима, тож розпочали черговий раунд перемовин із Лідсом щодо нової оренди гравця.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, клуби знайшли спільну мову, тож наступний сезон Дієго також проведе під керівництвом Жозе Моурінью.

Цікаво, що до цього Рома відмовилась від повноцінного трансферу півзахисника французького Парі Сен-Жермен Джоржиньйо Вейналдума за вдвічі менші кошти, проте зі значно більшою зарплатнею для самого гравця.

У цьому сезоні Льоренте відіграв 25 матчів (1683 хвилини).