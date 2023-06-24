Італія

У одного з найкращих гравців Серії A є власні вимоги, із якими доведеться рахуватись.

Нігерійський нападник італійського Наполі Віктор Осімген цього року став справжньою зіркою Серії A, у підсумку допомігши команді здобути омріяні "золоті" медалі.

Очевидно, що після 31 голу та п’яти гольових передач у 39 зіграних матчах до 24-річного виконавця одразу збільшився інтерес збоку інших провідних клубів Європи, тоді як "Партенопеї" наразі намагаються продовжити з ним контракт, термін дії якого спливає в 2025 році.

Як повідомляє місцева преса, напередодні агент Віктора Роберто Календа провів зустріч із президентом Наполі Ауреліо де Лаурентісом, за підсумком якого сторони так і не дійшли порозуміння.

Клуб при цьому висунув наступну умову — трансфер Осімгена цього року коштуватиме бажаючи не менше 150 млн євро, тоді як ті наразі максимум, що давали, то це 100 млн євро.

Ключовим питанням і надалі залишається зарплатня, адже Віктор розуміє, що в будь-якому іншому клубі отримуватиме більше, аніж може запропонувати Наполі.