Італія

Після оренди до АПЛ, на гравця можуть чекати чергові виступи в Італії.

Португальський головний тренер Жозе Моурінью завжди був доволі вимогливим щодо трансферної політики своїх команд, і якщо на початку співпраці з італійською Ромою місцевому керівництву вдавалось інколи уникати серйозних витрат на оновлення складу, то після перемоги в Лізі конференцій УЄФА та участі в фіналі Ліги Європи впродовж двох останніх років керманичу важко відмовити.

Цього разу Моурінью побачив перспективу в американському центральному півзахисник Вестоні Маккенні, який останні пів року провів у англійському Лідсі, місце якого не допоміг зберегти в АПЛ.

Таким чином 24-річний виконавець має повертатись до туринського Ювентуса, де на нього також ніхто не чекає.

У боротьбу за Вестона одразу ввімкнувся турецький Галатасарай, проте Рома зусиллями Тіагу Пінту вже зв’язалась із представниками Маккенні для того, щоб обговорити можливий перехід.

Наразі в Ювентусі гравець заробляє 2,5 млн євро за сезон, тож задовольняє фінансовим вимогам римського клубу.

У цьому сезоні на рахунку Маккенні 41 матч та по три голи й гольові передачі.