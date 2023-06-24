Італія

Гравця бачать ключовим у подальшому розвитку команди.

Польський центральний півзахисник зробив вагомий внесок у перемогу Наполі в цьому розіграші італійської Серії A, проте його чинний контракт, який завершується вже наступного року, не дає спокою керівництву "Партенопеї".

Наразі неаполітанський клуб не бачить для себе іншої перспективи, аніж продовжити угоду з 29-річним виконавцем, через що намагається активно просуватись у переговорах із його агентами.

У той самий час римський Лаціо вже виявляє готовність до придбання поляка в якості заміни Сергію Мілінкович-Савичу, якщо той вирішить піти з команди найближчим часом.

У цьому сезоні Зелінські оформив сім голів та 11 гольових передач у 48 матчах.