Італія

30-річний футболіст може поповнити склад "россонері".

Мілан намагається підписати Ромелу Лукаку, повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, італійський клуб зв'язався із лондонською командою. Челсі готовий продати Лукаку, але хоче виручити за свого нападника 40 мільйонів євро.

Форвард, який виступав за Інтер у минулому сезоні, також має пропозицію від Аль-Хілаля із Саудівської Аравії із зарплатою 30 млн євро за сезон.

У сезоні-2022/23 30-річний футболіст провів 37 матчів у всіх турнірах за Інтер: на його рахунку 14 голів та 7 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку може перейти у стан Реала.