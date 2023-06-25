Італія

Не кожен може встояти перед настільки великими грошима.

Напередодні представники заможної Саудівської Аравії планували вчергове атакувати європейський футбольний ринок, спрямувавши свої зусилля на заохочення головного тренера туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

Це вже була не перша спроба мешканців Ближнього Сходу залучити до розташування своїх провідних команд італійського фахівця, проте цього разу вони сподівались схилити його вибір на власну користь відверто непристойною зарплатою в розмірі 30 млн євро за сезон.

Але в підсумку італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що Аллегрі, який наразі перебуває у відпустці на Сардинії, остаточно відмовився від перемовин із аравійськими клубами, оскільки пов’язує себе думками виключно з Ювентусом у новому сезоні.

Під орудою Массіміліано "зебри" цього сезону стали сьомими, проте з урахуванням штрафних 10 балів мали б однакову кількість очок із міланським Інтером, який іде на третій сходинці.