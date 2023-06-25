Італія

Туринський клуб може підписати центрального захисника.

Ювентус розглядає варіант із придбанням Маріо Ермосо або Пау Торреса, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, це станеться у тому випадку, якщо туринський клуб продасть Бремера. Ювентус не відмовиться від 50-55 мільйонів євро за бразильця, а також бонусні виплати за 26-річного футболіста.

Інтерес до Бремера виявляють Тоттенгем та Астон Вілла.

Раніше повідомлялося, що Мончі наполягає на трансфері Пау Торреса до Астон Вілли.