Італія

Захисник не приховує намірів піти.

Бразильський центральний захисник Родріго Бекао виступає в складі італійського Удінезе вже чотири роки, проте після прийдешнього сезону в нього завершується контракт із фріульским колективом.

Саме тому під час поточного трансферного вікна помітно пожвавились розмови довкола його можливого відходу з команди, оскільки для "зебренят" це буде остання можливість заробити на його продажу хоч якісь притомні кошти.

У той самий час 27-річний виконавець під час інтерв’ю пресі на батьківщині не став приховувати наміри піти з команди.

"Я перебуваю в складі Удінезе й у мене ще рік за контрактом із цим клубом. Наміри команди очевидні — це просто бізнес на італійському ринку: вони купують гравців та потім перепродують дорожче.

Якби мене продали, це було б добре і для мене, і для клубу. Але я дуже поважаю Удінезе, клуб, який відкрив мені двері в Італії, і тому ніколи їх не зраджу.

Якщо я скажу вам сьогодні, що йду з команди, я точно брехатиму. Але якщо я скажу, що залишаюсь, можливо, я все одно брехатиму. Знання про наше майбутнє належить Богу.

Я мрію грати в Прем'єр-лізі. Це одна з найважчих ліг, там грають найкращі гравці світу. Оскільки я люблю труднощі, я думаю, що я хотів би потрапити до цього чемпіонату. Я вважаю себе достатньо хорошим гравцем для цього й маю певні цілі в своїй кар’єрі", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що предметний інтерес до Бекао наразі висловив тільки турецький Фенербахче.