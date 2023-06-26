Італія

Футболіст може переїхати до Ломбардії.

Мауро Ікарді відновив свою кар'єру, провівши вражаючий сезон в оренді в Галатасараї, а Мілан, як повідомляється, зв'язався з Парі Сен-Жермен, щоб оцінити його можливий перехід.

30-річний аргентинець забив 22 голи та віддав сім результативних передач у 24 іграх Суперліги за стамбульську команду, допомогіши їм виграти чемпіонський титул вперше за чотири роки.

Зараз Ікарді повертається до столиці Франції, але, схоже, не має майбутнього в ПСЖ, який зараз шукає покупців для форварда.

SportMediaset повідомляє, що "Мілан" зв'язався з ПСЖ, щоб почати обговорювати перехід Ікарді, ціна якого становить 15-20 мільйонів євро. Хоча це доступно для "россонері", його зарплата в 7 мільйонів євро за сезон може виявитися проблематичною.

Натяк на його наміри надійшов від його дружини та агента Ванди Нари в Instagram, яка опублікувала фотографію перед міланським собором разом із смайлами у формі пісочного годинника.

Ікарді добре знає Серію А, забив 124 голи в 219 матчах за Інтер у всіх турнірах.