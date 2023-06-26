Італія

27-річний футболіст може продовжити кар'єру на Сан-Сіро.

Рубен Лофтус-Чік близький до переходу до Мілана, повідомляє журналіст Calciomercato Даніеле Лонго.

За його інформацією, переговори між Міланом та Челсі перейшли у фінальну стадію. Очікується, що лондонський клуб отримає близько 15 мільйонів євро за свого футболіста.

А ось журналіст Фабриціо Романо стверджує, що зараз переговори йдуть, але не уточнює, на якій саме стадії вони знаходяться.

Контракт Рубена із Челсі розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Лофтус-Чік провів 25 матчів в АПЛ: на його рахунку одна результативна передача.