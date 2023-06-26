Італія

Футболіст може перейти до іншого клубу Англії.

Ювентус сподівається, що Брайтон Роберто Де Дзербі готовий забрати Артура після оренди в Ліверпулі, інакше його зарплата ляже величезним тягарем на клуб.

За словами Globo Esportes, "б'янконері" настільки мало сподіваються на продаж гравця, що готові розірвати його контракт за обопільною згодою на два роки раніше.

Це допомогло б заощадити 18 мільйонів євро чистими протягом наступних двох сезонів, крім його зарплати та бонусів.

Вся кар'єра бразильського півзахисника в Юве була суперечливою і базувалася більше на використанні приросту капіталу для збалансування бухгалтерського обліку, ніж на реальній потребі в його характеристиках як гравця.

Він прибув із Барселони у вересні 2020 року в рамках угоди про обмін з Міралемом П’янічем і був офіційно оцінений у 76 мільйонів євро, що значно перевищувало його вартість на той час на трансферному ринку.

Далі почалися травми та погані виступи, і ситуація майже не покращилася під час оренди в Ліверпулі, яка коштувала йому 4,5 мільйона євро, щоб зіграти лише два матчі у основному складі.