Італія

"Нерадзурі" хочуть зберегти у своєму складі бельгійця.

Інтер зробив нову пропозицію Челсі щодо Ромела Лукаку, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, міланський клуб запропонував "синім" знову орендувати бельгійця, але із правом викупу за 30 мільйонів євро. Челсі хоче включити до угоди зобов'язання викупу.

В Інтера зростає впевненість, що угоду можна буде здійснити найближчим часом.

У сезоні-2022/23 30-річний футболіст провів 37 матчів у всіх турнірах за Інтер: на його рахунку 14 голів та 7 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку може перейти у стан Реала.