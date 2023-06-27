Італія

Гравець може перейти до клубу з Англії.

Згідно з повідомленнями Calciomercato у вівторок вдень, з агентом крайнього захисника Мілана Фоде Балло-Туре нещодавно зв’язалися представники клубу Прем’єр-ліги Фулгем.

Кажуть, що сенегальський гравець цього літа збирається переїхати з Сан-Сіро в іншу команду, в ідеалі з більш гарантованим ігровим часом.

З огляду на те, що Тео Ернандес став першим вибором Мілана на позиції лівого захисника, шанси Балло-Туре потрапити в стартовий склад під керівництвом Стефано Піолі були досить незначними, оскільки він провів лише 20 матчів у чемпіонаті з моменту свого прибуття у 2021 році.

Як повідомляє Calciomercato, дзвінок Фулгема був початковим запитом, як повідомляється, з проханням надати більше інформації щодо поточної ситуації Балло-Туре.

Клуб очікує трансфер свого першого лівого захисника, гравця збірної США Ентоні Робінсона, цього літа, і хоче визначити можливі заміни.

Кажуть, що Балло-Туре може бути проданий до команд, які готові заплатити Мілану суму в 5 мільйонів євро.