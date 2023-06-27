Італія

Футболіст може поповнити ряди каталонців.

Як повідомляє Sky Sport Italia, Барселона запропонувала трирічну угоду півзахиснику Інтера Марсело Брозовичу, але каталонці не бажають платити таку ж суму, як Ан-Наср.

Брозович веде перемовини з саудівським клубом.

Повідомляється, що Барселона пропонує йому трирічний контракт із підвищенням зарплати. Хорватський півзахисник може отримати 7 мільйонів євро в своєму першому сезоні на Камп Ноу, 8 мільйонів євро в сезоні-2024-25 і 9 мільйонів євро в сезоні-2025-26.

Однак чемпіони Ла Ліги не хочуть платити за гравця більше 18-19 мільйонів євро, тому Інтер віддає перевагу пропозиції Ан-Насра, який пропонує більші кошти.

Зараз Брозович заробляє 6,5 млн євро за сезон, а його контракт на Джузеппе Меацца завершується в червні 2026 року. У сезоні-2022/23 футболіст провів чотири десятки матчів за клуб та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.