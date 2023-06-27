Італія

Легендарний італієць повертається до тренерської діяльності у рідній країні, очоливши клуб Серії Б.

Сампдорія, що по підсумками сезону посіла останнє місце у турнірній таблиці Серії А та понизилася в класі, на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Андреа Пірло на посаду головного тренера першої команди.

44-річний італійський фахівець підписав з новоспеченим представником Серії Б угоду, що буде розрахована до 30 червня 2025 року.

Також відзначається, що Ніколі Легроттальє довірена роль керівника продуктивності, а Лоренцо Джані — керівна посада селекційної служби "моряків".

Нагадаємо, що останнім місцем робити Андреа Пірло був турецький Фатіх Карагюмрюк, звідки легендарного італійця було звільнено наприкінці травня цього року через незадовільні результати команди.