Італія

Півзахисник Інтера може опинитись у АПЛ наступного сезону.

Німецький фланговий півзахисник Робін Госенс на початку минулого року став гравцем міланського Інтера, проте догравав той сезон у складі бергамаської Аталанти на правах оренди, після чого перейшов до складу "змій" на постійній основі.

Складно назвати перший сезон 28-річного гравця в новому клубі вдалим, адже йому доводилось боротись як проти наслідків дрібних травм, так і за місце в стартовому складі проти Федеріко Дімарко.

У підсумку, гравець перестав відчувати себе важливою частиною проєкту Інтера, тож його агенти почали шукати можливості для зміни команди.

У цьому контексті англійський Борнмут вчасно звернувся з власною пропозицією щодо трансферу, тоді як німець устиг обговорити з Уніоном Берлін умови особистого контракту.

Інтер у цій ситуації також не сидить на місці, і хоча ще вивчає можливості залишити Робіна в своєму складі, однак уже визначився з потенційною заміною для нього — захисник Монци Карлос Аугусто.

У цьому сезоні Госенс відіграв 49 матчів (1826 хвилин), забивши чотири голи.