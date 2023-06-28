Італія

Виявляється, що клуби із Близького Сходу ще пам’ятають про однозначну кількість мільйонів у вартості футболістів.

Італійська Спеція на початку цього сезону остаточно придбала в генуезької Дженоа колумбійського атакувального півзахисника Кевіна Агудело, який до цього двічі проходив крізь орендні угоди в цьому клубі, за 2,8 млн євро (200 тис. євро за тимчасові контракти).

Однак належним чином заграти в складі "спеціале" в цьому футбольному році перспективний виконавець так і не зумів, а оскільки команда вилетіла з Серії A, то його подальше перебування в клубі визнали недоцільним.

На цьому тлі Ан-Наср, клуб із ОАЕ, що базується в місті Дубай, вчасно вийшов на італійський колектив із пропозицією щодо трансферу за 2,5 млн євро, щодо якої одразу отримав схвальну відповідь.

Контракт із футболістом було підписано строком до 2026 року.

У цьому сезоні Агудело відіграв 36 матчів, зробивши один гольовий пас.