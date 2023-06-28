Італія

Голкіпер прокоментував свій перехід.

Новий голкіпер Мілана Марко Спортьєлло розповів, що він був вболівальником "россонері" "від народження".

Спортьєлло перейшов в якості вільного агента з Аталанти, і клуб підтвердив його перехід.

"Я був міланістом від народження, я походжу з сім'ї вболівальників Мілана, це здійснена мрія і джерело гордості. Сподіваюся, я зможу відплатити за довіру, яку мені надав клуб.

Коли я був дитиною, Себастьяно Россі був воротарем Мілана. Те, як він грав, залишило відбиток на мені в дитинстві. Мені сподобалося, як він вів себе у воротах.

Йдеться про 5/7 липня, і моя дружина, і моя дочка народилися в цей день. Тому я вибрав цей номер. Мені це подобається, і я не можу цього змінити.

Я досяг певної зрілості. Я провів кілька років у Бергамо, выдходив в оренду. Я грав у Серії B, C2, C1. Крім Серії В, я випробував практично всі дивізіони. Можна сказати, що це вирішальний крок" — прокоментував гравець.