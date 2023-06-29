Італія

Американець хоче змінити команду цього літа.

Мілан працює над придбанням Крістіана Пулішича, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "россонері" готові запропонувати близько 15 мільйонів євро за вінгера. У свою чергу, Челсі хоче виручити за свого футболіста більше 20 млн. Сторони ще ведуть переговори.

Щодо Пулішича, то він готовий знизити заробітну плату, щоб перейти до Мілана. У Челсі він заробляє близько 4 мільйонів євро на рік.

Контракт 24-річного футболіста діє до 30 червня 2024 року

Минулого сезону американець провів 24 матчі в АПЛ, забив один м'яч і зробив одну результативну передачу.