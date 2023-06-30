Італія

Словацький центрбек залишив стан "нерадзуррі" на правах вільного агента.

Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про те, що центральний захисник команди Мілан Шкрініар залишає клуб цього літа на правах вільного агента.

Контракт 28-річного словака з "нерадзуррі" підходить до свого завершення цього літа, і він вирішив його не продовжувати.

Мілан Шкрініар виступав за Інтер з літа 2017 року. З того моменту він провів у футболці "нерадзуррі" 246 поєдинків, у яких він забив 11 голів та віддав 5 асистів.

З того часу в Інтері він виграв чемпіонат Італії, двічі — Кубок Італії та ще два рази — Суперкубок Італії.