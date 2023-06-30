Словацький центрбек залишив стан "нерадзуррі" на правах вільного агента.
Мілан Шкрініар, getty images
30 червня 2023, 15:59
Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про те, що центральний захисник команди Мілан Шкрініар залишає клуб цього літа на правах вільного агента.
Контракт 28-річного словака з "нерадзуррі" підходить до свого завершення цього літа, і він вирішив його не продовжувати.
Мілан Шкрініар виступав за Інтер з літа 2017 року. З того моменту він провів у футболці "нерадзуррі" 246 поєдинків, у яких він забив 11 голів та віддав 5 асистів.
З того часу в Інтері він виграв чемпіонат Італії, двічі — Кубок Італії та ще два рази — Суперкубок Італії.