Італія

Півзахисник немає належної ваги в проєкті ПСЖ.

Перехід до складу Парі Сен-Жермен із Лілля зразка минулого року не дав відчутного поштовху розвитку кар’єри португальського півзахисника Ренату Санчеша.

За сезон 25-річний футболіст відіграв 27 матчів (905 хвилин), забивши два голи, тож навряд чи його можна називати важливою частиною проєкту столичного колективу.

Саме тому "червоно-сині" й не бачать особливої проблеми в тому, щоб розстатись із виконавцем уже за рік від моменту його придбання.

Допомогти ПСЖ звільнити місце в складі, як повідомляє італійська преса, може Рома, головний тренер якої, Жозе Моурінью, слідкує за розвитком кар’єри Санчеша вже не перший рік.

Портал Transfermarkt оцінює Ренату в 15 млн євро — стільки ж за нього сплатив і ПСЖ.