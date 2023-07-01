Італія

Доведеться сплатити чималі кошти за цей трансфер.

Півзахисник Сассуоло Давіде Фраттезі — це вже не нове ім’я в Серії A, проте виступи в цьому сезоні дозволили 23-річному виконавцеві набрати додаткової ваги на трансферному ринку.

Дійшло до того, що "зелено-чорним" стало важко втримувати свого футболіста на тлі пожвавленого інтересу інших клубів, а сам гравець тим часом уже визначився з власним майбутнім, однак відмовився ділитись цим вибором на широкий загал.

Зі свого боку Сассуоло залишається лише домовитись про якнайліпші для себе умови майбутнього трансферу, а спортивний директор клубу, Джованні Карневалі, тим часом не приховує вартість, яку потенційні покупці мають сплатити за футболіста, чий контракт добігає кінця влітку 2026 року.

"Ціна становить приблизно 35-40 мільйонів євро, ми вважаємо, що це — вартість гравця нашого гравця.

Сассуоло — це не той клуб, який влаштовує аукціони. Ми завжди чітко визначали ціну, яку просимо.

Фраттезі вирішив, що хоче залишитися в Італії, однак водночас ми вже почали переговори про продаж за кордон приблизно за таку ціну. Є кілька клубів, із якими ми спілкуємося, я думаю, що це триватиме ще певний час.

Якщо нам вдасться отримати суму, яку ми просимо, ми будемо раді закрити угоду того ж вечора. У Сассуоло немає необхідності терміново продавати Фраттезі, тому, якщо ми знайдемо правильний проєкт і для нього, і для нас.

Ми відпустимо його, але натомість ми й не виключаємо можливості залишити цього гравця з нами.

У нас є певні зв’язки з Ромою, і коли 30 червня у нас була угода щодо групи молодих гравців, ми простягли їм руку допомоги. Це правда, вони першими попросили Фраттезі ще рік тому, але ми були дуже далекі в перемовинах один від одного. Зараз ми значно ближче, тому подивимося, що буде.

Чи чуткі про Мілан правдиві? Так, це правда", — заявив італійський функціонер.

У цьому сезоні Фраттезі забив сім голів у 37 матчах.