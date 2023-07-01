Боснійський фулбек вирішив продовжити кар'єру у Серії А.
Сеад Колашинац, getty images
01 липня 2023, 11:27
Лівий защитник марсельського Олімпіку Сеад Колашинац вирішив не продовжувати контракт зі своїм клубом, який завершився наприкінці червня, тому відтепер він має статус вільного агента.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний боснієць наступного тижня прилетить в Італію, де у нього заплановане медичне обстеження у таборі Аталанти.
У разі успішного проходження медогляду Колашинац має підписати з бергамасками контракт.
У минулому сезоні Сеад Колашинац провів на клубному рівні 41 поєдинок, у яких він забив чотири голи та віддав один асист.