Італія

Боснійський фулбек вирішив продовжити кар'єру у Серії А.

Лівий защитник марсельського Олімпіку Сеад Колашинац вирішив не продовжувати контракт зі своїм клубом, який завершився наприкінці червня, тому відтепер він має статус вільного агента.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний боснієць наступного тижня прилетить в Італію, де у нього заплановане медичне обстеження у таборі Аталанти.

У разі успішного проходження медогляду Колашинац має підписати з бергамасками контракт.

У минулому сезоні Сеад Колашинац провів на клубному рівні 41 поєдинок, у яких він забив чотири голи та віддав один асист.