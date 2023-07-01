Лівий защитник марсельського Олімпіку Сеад Колашинац вирішив не продовжувати контракт зі своїм клубом, який завершився наприкінці червня, тому відтепер він має статус вільного агента.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний боснієць наступного тижня прилетить в Італію, де у нього заплановане медичне обстеження у таборі Аталанти.

У разі успішного проходження медогляду Колашинац має підписати з бергамасками контракт.

У минулому сезоні Сеад Колашинац провів на клубному рівні 41 поєдинок, у яких він забив чотири голи та віддав один асист.

 