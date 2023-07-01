Італія

Туринський клуб оцінив свого зіркового виконавця.

Один із найкращих гравців італійської Серії A попереднього сезону, сербський нападник Душан Влахович, як і весь туринський Ювентус, провів доволі невиразний останній футбольний рік.

Це спричинило чималу кількість розмов щодо доцільності витрачених коштів на придбання 23-річного виконавця в розмірі 81,6 млн євро, які отримала Фіорентина.

На додачу до фінансової невизначеності "зебр", це тисне на клуб, який наразі вимушений шукати будь-які варіанти задля підсилення власної фінансової спроможності.

Одним із таких є продаж талановитого форварда вже за рік після його прибуття до клубу.

Однак у цьому випадку Ювентус є доволі прагматичним у плані формування власних запитів — 80 млн євро, тобто трохи менше, аніж туринці самі заплатили за серба рік тому.

Серед потенційних покупців Душана відзначають Тоттенгем, який наразі немає остаточної відповіді щодо ситуації довкола Гаррі Кейна.

Мюнхенська Баварія також свого часу претендувала на Влаховича, проте вона неохоче говорила про 80 млн євро за того ж Кейна, тому щодо менш досвідченого футболіста навряд чи матиме серйозні наміри.

За сезон Душан провів 42 матчі, забивши 14 голів та віддавши чотири гольові передачі.